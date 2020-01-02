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Скільки ФОПів було зареєстровано у 2019 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:47
Пропонуємо до обговорення:
Кількість фізичних осіб, що займаються підприємством, зросла на 4%, порівняно із початком 2019 року.
Дивися повний текст Скільки ФОПів було зареєстровано у 2019 році
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