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Е-сервіси від
Пенсійного фонду України

Е-сервіси від Пенсійного фонду України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:13

Е-сервіси від Пенсійного фонду України

Пропонуємо до обговорення:
Впровадження системи надання послуг в електронній формі спрощує взаємодію громадян з Пенсійним фондом України.

Дивися повний текст Е-сервіси від Пенсійного фонду України.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:14

Кроме мобильного приложения все работало еще и при Порошенко.
Но без личного ключа на сервис не попасть.
Интересно как авторизация сделана в мобильном приложении?
Прощайте базы данных? Привет базам данных в интернете?
mulder_vik
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