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Киянам встановлюють лічильники,
що самі передають показники

Киянам встановлюють лічильники, що самі передають показники
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:41

Киянам встановлюють лічильники, що самі передають показники

Пропонуємо до обговорення:
ДТЕК Київські електромережі з початку року встановила киянам майже 20 тисяч «розумних» лічильників.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:41

В нашем городке поставщик тоже расщедрился, заменял людям старые индукционные счетчики на современные электронные, да и еще многозонные вдобавок. Показания они, конечно, не передают, но потребителя в случае превышения договорной мощности (предварительно записанной в счетчик) отключают успешно. А договорная мощность у большинства такова, что утюг с бойлером одновременно не включить.
Ессно, предлагают докупить мощность по цене в несколько счетчиков. Стартап года, епты.
summacut
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