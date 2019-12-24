ДТЕК Київські електромережі з початку року встановила киянам майже 20 тисяч «розумних» лічильників.
Дивися повний текст Киянам встановлюють лічильники, що самі передають показники.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:41
Киянам встановлюють лічильники, що самі передають показники
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Киянам встановлюють лічильники, що самі передають показники.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:41
В нашем городке поставщик тоже расщедрился, заменял людям старые индукционные счетчики на современные электронные, да и еще многозонные вдобавок. Показания они, конечно, не передают, но потребителя в случае превышения договорной мощности (предварительно записанной в счетчик) отключают успешно. А договорная мощность у большинства такова, что утюг с бойлером одновременно не включить.
Ессно, предлагают докупить мощность по цене в несколько счетчиков. Стартап года, епты.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:00
Ага... В Киеве много квартир без счетчиков вообще!!! Платят по среднему по прописанным, а по факту у них включено все и подогрев полов и тп.
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