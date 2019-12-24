ДТЕК Київські електромережі з початку року встановила киянам майже 20 тисяч «розумних» лічильників.
Дивися повний текст Киянам встановлюють лічильники, що самі передають показники.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:41
Киянам встановлюють лічильники, що самі передають показники
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Киянам встановлюють лічильники, що самі передають показники.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:41
В нашем городке поставщик тоже расщедрился, заменял людям старые индукционные счетчики на современные электронные, да и еще многозонные вдобавок. Показания они, конечно, не передают, но потребителя в случае превышения договорной мощности (предварительно записанной в счетчик) отключают успешно. А договорная мощность у большинства такова, что утюг с бойлером одновременно не включить.
Ессно, предлагают докупить мощность по цене в несколько счетчиков. Стартап года, епты.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:00
Ага... В Киеве много квартир без счетчиков вообще!!! Платят по среднему по прописанным, а по факту у них включено все и подогрев полов и тп.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:56
А что? Гуляй столица!
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:51
Это, мягко говоря,не так.
Этот "благотворитель" ДТЕК чуть более года назад при передаче поставки тепла и горячей воды из Киевэнерго в Киевтеплоэнерго украл переплаты нищих пенсионеров которые решили летом начать проплачивать тепло чтобы зимой было меньше платить.
И сейчас в каждой платежке приписывают 10-15 квт хотя передаю показания счетчика или в последний день месяца, или в первый день следующего.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:00
Re: Киянам встановлюють лічильники, що самі передають показн
Ой - та це просто така собі реклама . В Івано-Франківській області протягом років 5 напевно 2 рази лічильникі в квартирі у тещі міняли - спочатку старий ще радянський на електронний , а потім на дуже новий з дистанційним зняттям показників . Насправді вони на цьому економлять в результаті - скорочують інспекторів і дані отримують реальні та вчасно .
Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:18
Платить за услугу, оплачиваемую "по факту", заранее? -- странное, мягко говоря, решение.
Так в последний или в первый? -- потому как в первом варианте показания не засчитываются.
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