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Киянам встановлюють лічильники, що самі передають показники
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:05
1. На двухзонных сэкономить не получится. На них платёжки станут ещё больше. Сэкономить можно только на трехзонных.
2. Экономия на обходчиках.
3. Любая инвестпрограмма защищается в нкре и служит основанием для повышения тарифов.
4. Как можно было продать такую прибыльную естественную монополию?
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astatempo
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