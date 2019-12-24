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Киянам встановлюють лічильники, що самі передають показники
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:05
1. На двухзонных сэкономить не получится. На них платёжки станут ещё больше. Сэкономить можно только на трехзонных.
2. Экономия на обходчиках.
3. Любая инвестпрограмма защищается в нкре и служит основанием для повышения тарифов.
4. Как можно было продать такую прибыльную естественную монополию?
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astatempo
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:42
Если у Киевэлектросети есть лишние 20 мпн. на установку счётчиков, то к чему тогда лить слёзы , что существующие тарифы не покрывают затрат?
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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warlamp
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:00
svetlada2301 написав:
Ага... В Киеве много квартир без счетчиков вообще!!! Платят по среднему по прописанным, а по факту у них включено все и подогрев полов и тп.
что за чушь? общага разве что переделанная?
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Ромасик
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