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Киянам встановлюють лічильники, що самі передають показники
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:05
1. На двухзонных сэкономить не получится. На них платёжки станут ещё больше. Сэкономить можно только на трехзонных.
2. Экономия на обходчиках.
3. Любая инвестпрограмма защищается в нкре и служит основанием для повышения тарифов.
4. Как можно было продать такую прибыльную естественную монополию?
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astatempo
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:42
Если у Киевэлектросети есть лишние 20 мпн. на установку счётчиков, то к чему тогда лить слёзы , что существующие тарифы не покрывают затрат?
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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warlamp
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:00
svetlada2301 написав:
Ага... В Киеве много квартир без счетчиков вообще!!! Платят по среднему по прописанным, а по факту у них включено все и подогрев полов и тп.
что за чушь? общага разве что переделанная?
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Ромасик
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:40
warlamp написав:
Если у Киевэлектросети есть лишние 20 мпн. на установку счётчиков, то к чему тогда лить слёзы , что существующие тарифы не покрывают затрат?
А я бы задал по другому вопрос
Никто не задумался, а почему это у Киевэлектросети есть "лишние" млн. на установку счётчиков и они счетчики ставили, ставят, меняют и обслуживают за свой счет
, а у прочих *овнокомпаний, типа -водоканалов и -теплоэнерго - никогда нет на это денег?
Более того, эти умники пролоббировали через деревянных депутатов-болванчиков и общедомовой учет тепла и воды, скинув это все на плечи индивидуальных потребителей. Этих идиотов даже не смутило, что таким своим решением они нагнули потребителя платить за учет 2 раза - один раз за свой индивидуальный квартирный счетчик, второй раз за общедомовой. Конечно поставщики при этом не забыли накинуть за обслуживание общедомовых счетчиков свой коррупционный интерес в 100-150%, когда в Киеве, например, если сложить, плата за обслуживание 1 домового счетчика холодной воды составит почти 16 тысяч гривень. Для сравнения - в декабре, силами жильцов, делали поверку и обслуживание домового теплосчетчика - заплатили 7 тысяч гривень.
А ведь теплосчетчик - сложнее, ему не только объем воды считать надо "Оцените красоту игры. Мы их развели, как котят. Я не знаю, что они будут делать на выборах" Ч.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:49
astatempo написав:
На двухзонных сэкономить не получится. На них платёжки станут ещё больше. Сэкономить можно только на трехзонных.
Это тупость с таким апломбом чушь нести? Или просто перепутали? В двухзонных у меня скидка 50% на электроэнергию с 23 до 7 по сравнению с обычным счётчиком. А вот в трёхзонных как раз несколько часов в сутки дороже обычного тарифа.
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Vorlon
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:53
Та тут боты из-за поребрики собрались, о каких то киевэлектросетях чушь несут. Поребрикэлектросети
.......
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Boundless
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