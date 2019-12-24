Киянам встановлюють лічильники, що самі передають показники

Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:40

warlamp написав: Если у Киевэлектросети есть лишние 20 мпн. на установку счётчиков, то к чему тогда лить слёзы , что существующие тарифы не покрывают затрат? Если у Киевэлектросети есть лишние 20 мпн. на установку счётчиков, то к чему тогда лить слёзы , что существующие тарифы не покрывают затрат?

за свой счет

А я бы задал по другому вопросНикто не задумался, а почему это у Киевэлектросети есть "лишние" млн. на установку счётчиков и они счетчики, а у прочих *овнокомпаний, типа -водоканалов и -теплоэнерго - никогда нет на это денег?Более того, эти умники пролоббировали через деревянных депутатов-болванчиков и общедомовой учет тепла и воды, скинув это все на плечи индивидуальных потребителей. Этих идиотов даже не смутило, что таким своим решением они нагнули потребителя платить за учет 2 раза - один раз за свой индивидуальный квартирный счетчик, второй раз за общедомовой. Конечно поставщики при этом не забыли накинуть за обслуживание общедомовых счетчиков свой коррупционный интерес в 100-150%, когда в Киеве, например, если сложить, плата за обслуживание 1 домового счетчика холодной воды составит почти 16 тысяч гривень. Для сравнения - в декабре, силами жильцов, делали поверку и обслуживание домового теплосчетчика - заплатили 7 тысяч гривень.А ведь теплосчетчик - сложнее, ему не только объем воды считать надо"Оцените красоту игры. Мы их развели, как котят. Я не знаю, что они будут делать на выборах" Ч.Команда Зеро