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Киянам встановлюють лічильники, що самі передають показники
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 січ, 2020 08:50
Boundless написав:
Та тут боты из-за поребрики собрались, о каких то киевэлектросетях чушь несут. Поребрикэлектросети
Козацького лайку, тоби, друже
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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