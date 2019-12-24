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Киянам встановлюють лічильники,
що самі передають показники

Киянам встановлюють лічильники, що самі передають показники
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 08:50

  Boundless написав:Та тут боты из-за поребрики собрались, о каких то киевэлектросетях чушь несут. Поребрикэлектросети


Козацького лайку, тоби, друже :)
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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