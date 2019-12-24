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Комунальні послуги у Києві
з травня стануть дорожчими

Комунальні послуги у Києві з травня стануть дорожчими
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:43

Комунальні послуги у Києві з травня стануть дорожчими

Пропонуємо до обговорення:
Чинним законодавством з травня 2020 року змінюється і назва послуг.

Дивися повний текст Комунальні послуги у Києві з травня стануть дорожчими.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:43

Куда еще подымать, оплату этих услуг положить на местную власть, может у себя же воровать не будут
bklochok
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