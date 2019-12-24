Чинним законодавством з травня 2020 року змінюється і назва послуг.
Дивися повний текст Комунальні послуги у Києві з травня стануть дорожчими.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:43
Комунальні послуги у Києві з травня стануть дорожчими
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Комунальні послуги у Києві з травня стануть дорожчими.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:43
Куда еще подымать, оплату этих услуг положить на местную власть, может у себя же воровать не будут
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