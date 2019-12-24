Чинним законодавством з травня 2020 року змінюється і назва послуг.
Дивися повний текст Комунальні послуги у Києві з травня стануть дорожчими.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:43
Комунальні послуги у Києві з травня стануть дорожчими
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Комунальні послуги у Києві з травня стануть дорожчими.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:43
Куда еще подымать, оплату этих услуг положить на местную власть, может у себя же воровать не будут
Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:56
Это значит, что пацанам введение с января абонплаты за доставку газа в дома сильно понравилось и они хотят распространить эту практику на остальные сети - тепловые,горячее и холодное водоснабжение и,наверное, и электроэнергию.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:13
shapo, ждем абонент на посещение супермаркетов.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:27
А помните, как многие "патриоты" смеялись с "агрессора", когда там вводили аналогичные абонплаты?
Типа "платы за капитальный ремонт", "отвод дождевой воды" и т.п.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:41
Re: Комунальні послуги у Києві з травня стануть дорожчими
Ну і - хтось буде протестувати - як французи , наприклад ? Чи всім олігархам це вигідно - і ніхто проплачувати протести не буде ?
Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:47
Re: Комунальні послуги у Києві з травня стануть дорожчими
Гарячу воду і опалення явно пора відключати за всяку ціну... Інше в цілому дрібниці.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:25
отключить то легко, а вот что взамен? Электричество - не потянут проводка и подстанции, а замена - дорого. Газ - пропускной способности труб тоже сомневаюсь что хватит (это не говоря уже про различные нормы что у газовиков что у пожарных - по которым газовое отопление нельзя ставить). миникотельни - кто будет спонсором?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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