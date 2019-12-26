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Мінекономрозвитку обіцяє
підвищити зарплати на 10%

Мінекономрозвитку обіцяє підвищити зарплати на 10%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:14

Мінекономрозвитку обіцяє підвищити зарплати на 10%

Пропонуємо до обговорення:
У Мінекономрозвитку обіцяють зростання заробітньої платні на 10% за результатами 2020 року.

Дивися повний текст Мінекономрозвитку обіцяє підвищити зарплати на 10%.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:15

було б цікаво подивитись ЯК він це рахує
ruslan42212
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