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Мінекономрозвитку обіцяє підвищити зарплати на 10%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:14
Пропонуємо до обговорення:
У Мінекономрозвитку обіцяють зростання заробітньої платні на 10% за результатами 2020 року.
Дивися повний текст Мінекономрозвитку обіцяє підвищити зарплати на 10%
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:15
було б цікаво подивитись ЯК він це рахує
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