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Xiaomi випустить розумну
розетку з Bluetooth (фото)

Xiaomi випустить розумну розетку з Bluetooth (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:41

Xiaomi випустить розумну розетку з Bluetooth (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Xiaomi розширила асортимент фірмової продукції випуском розетки Smart Socket Bluetooth Gateway Edition.

Дивися повний текст Xiaomi випустить розумну розетку з Bluetooth (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:41

Это за какой год инфа?
На али такое уже давно продается от Ксиоми
p_a_l
 
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