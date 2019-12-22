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Xiaomi випустить розумну розетку з Bluetooth (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:41
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Xiaomi розширила асортимент фірмової продукції випуском розетки Smart Socket Bluetooth Gateway Edition.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:41
Это за какой год инфа?
На али такое уже давно продается от Ксиоми
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p_a_l
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