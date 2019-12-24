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Ford інвестує майже $1,5
млрд в свої два заводи в...

Ford інвестує майже $1,5 млрд в свої два заводи в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:44

Ford інвестує майже $1,5 млрд в свої два заводи в...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Ford Motor Co заявила про плани інвестувати понад $1,45 млрд в два своїх виробничих підприємства в Детройті.

Дивися повний текст Ford інвестує майже $1,5 млрд в свої два заводи в Детройті та створить 3000 робочих місць.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:44

Цена на Форд и так заоблачная.
Если они начнут нанимать рабочих в сша а увольнять по всему миру и закрывать заводы по всему миру как они делают сейчас, то на машинах форд будут ездит только те рабочие которых они наняли в сша.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:54

Детройт - одне з найбідніших і криміногенних міст в штатах...
тому і зарплата там буде найменша, все вірно робить Форд

https://youtu.be/12jHi1OmNE8
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greenozon
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