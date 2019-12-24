Компанія Ford Motor Co заявила про плани інвестувати понад $1,45 млрд в два своїх виробничих підприємства в Детройті.
Дивися повний текст Ford інвестує майже $1,5 млрд в свої два заводи в Детройті та створить 3000 робочих місць.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:44
Ford інвестує майже $1,5 млрд в свої два заводи в...
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Дивися повний текст Ford інвестує майже $1,5 млрд в свої два заводи в Детройті та створить 3000 робочих місць.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:44
Цена на Форд и так заоблачная.
Если они начнут нанимать рабочих в сша а увольнять по всему миру и закрывать заводы по всему миру как они делают сейчас, то на машинах форд будут ездит только те рабочие которых они наняли в сша.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:54
Детройт - одне з найбідніших і криміногенних міст в штатах...
тому і зарплата там буде найменша, все вірно робить Форд
+50грн !
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:12
greenozon, значит и уровень специалистов тоже будет соответствующим. что-то я сомневаюсь что криминалитет и бомжи перекуются на рабочих, а желающих на переезд в эту дыру тоже будет мало.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:58
Там больше полумиллиона людей живет (что по американским меркам много) и там было авто производство, следовательно есть люди с опытом. которые вынуждены были найти себя в других областях. За норм деньги найдут менеджеров (американец, в отличии от нашего, за норм контракт переедет куда угодно), которые будут следить, чтоб все выполнялось по инструкции и все будет норм.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:14
т.к. производство было давно, то спецы уже или уехали (сами же пишете что американцы легко переезжают) или переквалифицировались, а значит для того чтобы они вернулись - нужны явно не низкие ЗП.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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