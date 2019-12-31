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Ціни на їжу в Україні стали стабільними: експерт назвав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:48
Пропонуємо до обговорення:
У показниках інфляції в Україні основна роль тепер належить не продуктам харчування, а комунальним послугам.
Дивися повний текст Ціни на їжу в Україні стали стабільними: експерт назвав причину
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:48
Стали стабльно высокими
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