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Ціни на їжу в Україні стали
стабільними: експерт назвав...

Ціни на їжу в Україні стали стабільними: експерт назвав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:48

Ціни на їжу в Україні стали стабільними: експерт назвав...

Пропонуємо до обговорення:
У показниках інфляції в Україні основна роль тепер належить не продуктам харчування, а комунальним послугам.

Дивися повний текст Ціни на їжу в Україні стали стабільними: експерт назвав причину.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:48

Стали стабльно высокими
blueiceua
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