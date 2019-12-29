У Польщі з-поміж 19 тисяч іноземців, які займаються власним бізнесом, 4786 осіб є громадянами України — це найбільша група, вона становить 25% від загальної кількості.
Дивися повний текст Серед іноземців-бізнесменів у Польщі найбільше українців.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:21
Серед іноземців-бізнесменів у Польщі найбільше українців
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Дивися повний текст Серед іноземців-бізнесменів у Польщі найбільше українців.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:21
Доброго времени суток, подскажите эта страховка подойдет на визу?
Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:05
Подойдет.
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