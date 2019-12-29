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Серед іноземців-бізнесменів
у Польщі найбільше українців

Серед іноземців-бізнесменів у Польщі найбільше українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:21

Серед іноземців-бізнесменів у Польщі найбільше українців

Пропонуємо до обговорення:
У Польщі з-поміж 19 тисяч іноземців, які займаються власним бізнесом, 4786 осіб є громадянами України — це найбільша група, вона становить 25% від загальної кількості.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:21

Доброго времени суток, подскажите эта страховка подойдет на визу? https://multi-viza.com.ua/strahovoj-pol ... -v-polshu/
k938980405
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:05

  k938980405 написав:Доброго времени суток, подскажите эта страховка подойдет на визу? https://multi-viza.com.ua/strahovoj-pol ... -v-polshu/

Подойдет.
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