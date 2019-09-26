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Finance.ua: Лучшие карты
для новогодних праздников

Finance.ua: Лучшие карты для новогодних праздников
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:45

Finance.ua: Лучшие карты для новогодних праздников

Пропонуємо до обговорення:
Кредитки, с которыми выгодно встречать Новый год и Рождество
Все любят новогодние праздники, но знают, что обходятся они недешево. Подарки родным и близким, продукты для новогоднего стола, кафе-рестораны, увеселительные поездки и другие развлечения – на все это придется изрядно потратиться. И тут на помощь могут прийти кредитные карты. Они выручат в случае, если вы вдруг не уложитесь в свой новогодний бюджет, а также позволят сэкономить на праздничных расходах. Finance.ua подобрал для вас несколько кредиток, с которыми выгодно отмечать новогодние праздники как дома, так и в путешествиях.

Дивися повний текст Лучшие карты для новогодних праздников
D2
 
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