Finance.ua: Лучшие карты для новогодних праздников

Кредитки, с которыми выгодно встречать Новый год и Рождество
Все любят новогодние праздники, но знают, что обходятся они недешево. Подарки родным и близким, продукты для новогоднего стола, кафе-рестораны, увеселительные поездки и другие развлечения – на все это придется изрядно потратиться. И тут на помощь могут прийти кредитные карты. Они выручат в случае, если вы вдруг не уложитесь в свой новогодний бюджет, а также позволят сэкономить на праздничных расходах. Finance.ua подобрал для вас несколько кредиток, с которыми выгодно отмечать новогодние праздники как дома, так и в путешествиях.
Дивися повний текст Лучшие карты для новогодних праздников