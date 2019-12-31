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Гривня в 2019 році показала рекордне зростання за свою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:49
Пропонуємо до обговорення:
За даними НБУ, курс знизився з 27,69 грн / долар на 29 грудня 2018 року до 23,69 грн / долар на 28 грудня 2019 року.
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