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Курс долара-2020: експерт
розповів про ключові фактори і...

Курс долара-2020: експерт розповів про ключові фактори і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:54

Курс долара-2020: експерт розповів про ключові фактори і...

Пропонуємо до обговорення:
Головним фактором залишається зміна цінової кон'юнктури на товари нашого імпорту і експорту.

Дивися повний текст Курс долара-2020: експерт розповів про ключові фактори і дав прогноз.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:54

Насрать на прогноз Вашего "експерта"! Проверено опитом! (слова - отдельно; реальний курс валют - отдельно!)
oleg_kovtun100
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