Головним фактором залишається зміна цінової кон'юнктури на товари нашого імпорту і експорту.
Дивися повний текст Курс долара-2020: експерт розповів про ключові фактори і дав прогноз.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:54
Курс долара-2020: експерт розповів про ключові фактори і...
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Дивися повний текст Курс долара-2020: експерт розповів про ключові фактори і дав прогноз.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:54
Насрать на прогноз Вашего "експерта"! Проверено опитом! (слова - отдельно; реальний курс валют - отдельно!)
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