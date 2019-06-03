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Chevron купує енергокомпанію Puma Energy і повертається...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 04 січ, 2020 08:17
Пропонуємо до обговорення:
Chevron Corp заявила про намір придбати бізнес Puma Energy з роздрібного продажу палива в Австралії за 425 млн австралійських доларів ($288 млн).
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Пон 03 чер, 2019 14:41
nalim