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Chevron купує енергокомпанію
Puma Energy і повертається...

Chevron купує енергокомпанію Puma Energy і повертається...
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 08:17

Chevron купує енергокомпанію Puma Energy і повертається...

Пропонуємо до обговорення:
Chevron Corp заявила про намір придбати бізнес Puma Energy з роздрібного продажу палива в Австралії за 425 млн австралійських доларів ($288 млн).

Дивися повний текст Chevron купує енергокомпанію Puma Energy і повертається на ринок Австралії.
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