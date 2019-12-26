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Стало відомо, скільки грошей
українці витрачають на...

Стало відомо, скільки грошей українці витрачають на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 09:30

Стало відомо, скільки грошей українці витрачають на...

Пропонуємо до обговорення:
Середньостатистична українська сім'я витрачає в середньому 1200 грн на місяць на алкогольні напої.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 09:30

Интересно, это все население такие бухарики? 1200 грн на месяц - это прикол что-ли? Как можно столько выжирать?
BIGor
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