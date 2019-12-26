Середньостатистична українська сім'я витрачає в середньому 1200 грн на місяць на алкогольні напої.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки грошей українці витрачають на алкоголь щомісяця.
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Додано: Суб 04 січ, 2020 09:30
Стало відомо, скільки грошей українці витрачають на...
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Дивися повний текст Стало відомо, скільки грошей українці витрачають на алкоголь щомісяця.
Додано: Суб 04 січ, 2020 09:30
Интересно, это все население такие бухарики? 1200 грн на месяц - это прикол что-ли? Как можно столько выжирать?
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