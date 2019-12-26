Середньостатистична українська сім'я витрачає в середньому 1200 грн на місяць на алкогольні напої.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки грошей українці витрачають на алкоголь щомісяця.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 січ, 2020 09:30
Стало відомо, скільки грошей українці витрачають на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки грошей українці витрачають на алкоголь щомісяця.
Додано: Суб 04 січ, 2020 09:30
Интересно, это все население такие бухарики? 1200 грн на месяц - это прикол что-ли? Как можно столько выжирать?
Додано: Суб 04 січ, 2020 10:00
Смотря чего.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Суб 04 січ, 2020 10:07
Re: Стало відомо, скільки грошей українці витрачають на...
Якісь цифри абсолютно нереальні, раніше були інші:
Майже половина всіх витрат української родини припадає на їжу. Такі підрахунки Держстату за третій квартал 2018 року.
ФАКТ. Згідно зі статистикою, 45% всіх витрат домогосподарства за місяць – це купівля продуктів і безалкогольних напоїв. Тобто, уточнюють в Держстаті, сім’я з двох чоловік витрачала на їжу майже 3400 грн на місяць.
ПРОДУКТИ. Найбільше грошей витрачалося на м’ясо (800 грн на місяць). На хліб витрачали близько 550 грн. Ще майже 450 грн – на сир, молоко і яйця. На овочі виділяли близько 300 грн на місяць, на фрукти – трохи більше 200 грн. Ще майже 70 грн йшло на сало (лише 2% витрат).
АЛКОГОЛЬ. За даними Держстату, на спиртне сім’я витрачала 86 грн на місяць, на сигарети вже більше – майже 175 грн.
ЖКГ. На оплату «комуналки», за даними держслужби, українці віддавали в середньому близько 600 грн на місяць (8% від загальних витрат).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
|