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Стало відомо, скільки грошей
українці витрачають на...

Стало відомо, скільки грошей українці витрачають на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 09:30

Стало відомо, скільки грошей українці витрачають на...

Пропонуємо до обговорення:
Середньостатистична українська сім'я витрачає в середньому 1200 грн на місяць на алкогольні напої.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 09:30

Интересно, это все население такие бухарики? 1200 грн на месяц - это прикол что-ли? Как можно столько выжирать?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 10:00

  BIGor написав:Интересно, это все население такие бухарики? 1200 грн на месяц - это прикол что-ли? Как можно столько выжирать?

Смотря чего.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 10:07

Re: Стало відомо, скільки грошей українці витрачають на...

Якісь цифри абсолютно нереальні, раніше були інші:
https://uk.etcetera.media/8244-260.html
Майже половина всіх витрат української родини припадає на їжу. Такі підрахунки Держстату за третій квартал 2018 року.

ФАКТ. Згідно зі статистикою, 45% всіх витрат домогосподарства за місяць – це купівля продуктів і безалкогольних напоїв. Тобто, уточнюють в Держстаті, сім’я з двох чоловік витрачала на їжу майже 3400 грн на місяць.

ПРОДУКТИ. Найбільше грошей витрачалося на м’ясо (800 грн на місяць). На хліб витрачали близько 550 грн. Ще майже 450 грн – на сир, молоко і яйця. На овочі виділяли близько 300 грн на місяць, на фрукти – трохи більше 200 грн. Ще майже 70 грн йшло на сало (лише 2% витрат).

АЛКОГОЛЬ. За даними Держстату, на спиртне сім’я витрачала 86 грн на місяць, на сигарети вже більше – майже 175 грн.

ЖКГ. На оплату «комуналки», за даними держслужби, українці віддавали в середньому близько 600 грн на місяць (8% від загальних витрат).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Очередной статистический маразм.
sena_2008atp
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