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Нова концептуальна система
уловлювання CO2 може знизити...

Нова концептуальна система уловлювання CO2 може знизити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 09:57

Нова концептуальна система уловлювання CO2 може знизити...

Пропонуємо до обговорення:
Значна частина викидів вуглекислого газу припадає на транспорт, у Європі майже 40% - на вантажні автомобілі.

Дивися повний текст Нова концептуальна система уловлювання CO2 може знизити викиди вантажівок на 90%.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 09:57

А не проще ли воткнуть батарею массой 7% от общего веса грузовика?
summacut
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