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Названо 7 найзручніших автомобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 січ, 2020 12:54
Пропонуємо до обговорення:
Експерти провели дослідження і з'ясували, які машини вирізняються підвищеними комфортом і зручністю. Як з'ясувалося, до списку потрапили машини бізнес-класу.
Дивися повний текст Названо 7 найзручніших автомобілів
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