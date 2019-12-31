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Кличко повідомив, коли
ухвалять Генплан Києва

Кличко повідомив, коли ухвалять Генплан Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 13:12

Кличко повідомив, коли ухвалять Генплан Києва

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив голова КМДА, Віталій Кличко.

Дивися повний текст Кличко повідомив, коли ухвалять Генплан Києва.
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