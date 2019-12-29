В Україні мандарини у середньому продають по 25,95 грн/кг.
Дивися повний текст Як змінився імпорт мандаринів з 2014 року (інфографіка).
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Додано: Суб 04 січ, 2020 14:42
Як змінився імпорт мандаринів з 2014 року (інфографіка)
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Дивися повний текст Як змінився імпорт мандаринів з 2014 року (інфографіка).
Додано: Суб 04 січ, 2020 14:42
просто качество этих мандарин плохое . Вкусные сочные доспевшие еще поискать надо ибо часто а) зеленые б) сухие в) твердые вобще не вкусные ..яблоки и то чаще вкусные бывают
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