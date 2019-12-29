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Як змінився імпорт мандаринів
з 2014 року (інфографіка)

Як змінився імпорт мандаринів з 2014 року (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 14:42

Як змінився імпорт мандаринів з 2014 року (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
В Україні мандарини у середньому продають по 25,95 грн/кг.

Дивися повний текст Як змінився імпорт мандаринів з 2014 року (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 14:42

просто качество этих мандарин плохое . Вкусные сочные доспевшие еще поискать надо ибо часто а) зеленые б) сухие в) твердые вобще не вкусные ..яблоки и то чаще вкусные бывают
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 14:57

Так, завозять неліквід всілякий...
podil24
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