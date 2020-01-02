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В Україні зростає роздріб:
де торгують найбільше

В Україні зростає роздріб: де торгують найбільше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 14:47

В Україні зростає роздріб: де торгують найбільше

Пропонуємо до обговорення:
Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-листопаді 2019 року зріс на 10,4%.

Дивися повний текст В Україні зростає роздріб: де торгують найбільше.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 14:47

Киевской – на 19,8%, до 23 млрд грн;
Винницкой – на 18,9%, до 28,549 млрд грн, - ничего не перепутали?
ruslan42212
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