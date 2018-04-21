До 2022 року в Україні планують повністю впровадити техогляд.
Дивися повний текст Криклій розповів, як приватні компанії будуть проводити техогляд авто.
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Додано: Суб 04 січ, 2020 14:55
Криклій розповів, як приватні компанії будуть проводити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Криклій розповів, як приватні компанії будуть проводити техогляд авто.
Додано: Суб 04 січ, 2020 15:04
Очередное оправдание возврата коррупционной кормушки.Печально,что в новую власть пришли такие "реформаторы".
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