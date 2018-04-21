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Криклій розповів, як приватні
компанії будуть проводити...

Криклій розповів, як приватні компанії будуть проводити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 14:55

Криклій розповів, як приватні компанії будуть проводити...

Пропонуємо до обговорення:
До 2022 року в Україні планують повністю впровадити техогляд.

Дивися повний текст Криклій розповів, як приватні компанії будуть проводити техогляд авто.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 14:55

Фотофіксацію вже давно обходять
podil24
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 15:04

Очередное оправдание возврата коррупционной кормушки.Печально,что в новую власть пришли такие "реформаторы".
sena_2008atp
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