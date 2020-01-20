До 2022 року в Україні планують повністю впровадити техогляд.
Дивися повний текст Криклій розповів, як приватні компанії будуть проводити техогляд авто.
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Додано: Суб 04 січ, 2020 14:55
Криклій розповів, як приватні компанії будуть проводити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Криклій розповів, як приватні компанії будуть проводити техогляд авто.
Додано: Суб 04 січ, 2020 15:04
Очередное оправдание возврата коррупционной кормушки.Печально,что в новую власть пришли такие "реформаторы".
Додано: Суб 04 січ, 2020 22:53
Гиперлупа уже на посту нет, а дело его живее всех живых.
Прямо вирус там какой то, в тех кабинетах что ли. Или может химию какую употребляют?
Техосмотр то можно сделать (за 50-100 долларов, т.е. в размере месячной пенсии - ШТА?), но только после платного медосмотра этих министров (в размере месячной зп министра). И каждый год. И психиатра и нарколога не пропускать, с видеофиксацией процесса
Владислав Артурович Криклий
Карьера. С 2002 по 2008 - начальник отдела по работе с ценными бумагами на фондовом рынке в КБ Интербанк.
С 2008 по 2010 гг. - работал в департаменте корпоративных финансов в инвестиционной компании Аструм инвестиционный менеджмент.
С 2011 по 2013 гг. - директор ООО "Кино-театр".
С 2014 по 2015 гг. - советник министра МВД Украины Арсена Авакова.
С марта по ноябрь 2015 года - заместитель начальника ГАИ МВД Украины (занимался ликвидацией).
С ноября 2015 года - руководитель Главного сервисного центра МВД Украины.
Возглавлял рабочую группу по внедрению автоматической фото-видеофиксации ПДД в МВД.
Ну, чо я вам скажу Походу все за что он умеет, это успешно развалить
Я уже начинаю волноваться за нашу дорожную инфраструктуру
Востаннє редагувалось EKO в Суб 04 січ, 2020 23:04, всього редагувалось 1 раз.
Весна прийде - саджати будемо!
... - Ну, через рік, так через рік!
Додано: Суб 04 січ, 2020 23:03
Как вариант обязать оплачивать страховые выплаты из за техн. состояния
Додано: Суб 04 січ, 2020 23:11
Как вариант - это министру надо занятся вопросом, как побыстрее сделать так, чтобы нормально осветить всю дорожную сеть, нанести везде качественную светоотражающую разметку и установить нормальные видимые даже ночью дорожные знаки. Ведь это снижает на 40-50% аварийность. А не как подоить еще водителей
Немцы считали, не я.
А количество дтп из-за техсостояния, в общей массе составляет около 1 процента.
Вот, июль 2019 года:
Согласно официальному отчету Нацполиции в июле 2019 года в Украине произошло 31 ДТП из-за “управления неисправным транспортным средством”. 115 ДТП возникли “по вине водителей автотранспорта, сопутствующими причинами совершения которых являются технические неисправности ТС” и 93 ДТП “с участием водителей автотранспорта, сопутствующими причинами совершения которых являются технические неисправности ТС”.
Всего в июле 2019 года произошло 13 193 ДТП. Получается, что из-за “управления неисправным транспортным средством” произошло 0,24% от общего количества ДТП. Менее 1% возникли “по вине водителей автотранспорта, сопутствующими причинами совершения которых являются технические неисправности ТС”. И 0,7% ДТП было совершено с участием водителей автотранспорта, сопутствующими причинами совершения которых являются технические неисправности ТС”.
Весна прийде - саджати будемо!
... - Ну, через рік, так через рік!
Додано: Нед 05 січ, 2020 00:38
EKO, а если отсеять из этого числа ДТП - аварии которые случились из-за перегоревшей лампочки поворота/стопсигнала и других мелких поломок (которые возникают независимо от того проходило ТС ТО или нет), то и того меньше.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
Додано: Нед 05 січ, 2020 15:00
на маршрутки ввели обязаловку и что? я, по-прежнему, стрёмаюсь при поездках в этих сараях.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Вів 21 січ, 2020 15:32
Делал осенью техосмотр на грузовой бус в Николаеве. Бусу 2 года, решил пройти честно. Прошел, убив день, в то же время ,перли без очереди "блатные" и решали вопрос за 20 минут.
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