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Криклій розповів, як приватні
компанії будуть проводити...

Криклій розповів, як приватні компанії будуть проводити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 14:55

Криклій розповів, як приватні компанії будуть проводити...

Пропонуємо до обговорення:
До 2022 року в Україні планують повністю впровадити техогляд.

Дивися повний текст Криклій розповів, як приватні компанії будуть проводити техогляд авто.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 14:55

Фотофіксацію вже давно обходять
podil24
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 15:04

Очередное оправдание возврата коррупционной кормушки.Печально,что в новую власть пришли такие "реформаторы".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 22:53

  sena_2008atp написав:Очередное оправдание возврата коррупционной кормушки.Печально,что в новую власть пришли такие "реформаторы".

Гиперлупа уже на посту нет, а дело его живее всех живых.
Прямо вирус там какой то, в тех кабинетах что ли. Или может химию какую употребляют? :roll:

Техосмотр то можно сделать (за 50-100 долларов, т.е. в размере месячной пенсии - ШТА?), но только после платного медосмотра этих министров (в размере месячной зп министра). И каждый год. И психиатра и нарколога не пропускать, с видеофиксацией процесса 8)

Владислав Артурович Криклий
Карьера. С 2002 по 2008 - начальник отдела по работе с ценными бумагами на фондовом рынке в КБ Интербанк.
С 2008 по 2010 гг. - работал в департаменте корпоративных финансов в инвестиционной компании Аструм инвестиционный менеджмент.
С 2011 по 2013 гг. - директор ООО "Кино-театр".
С 2014 по 2015 гг. - советник министра МВД Украины Арсена Авакова.
С марта по ноябрь 2015 года - заместитель начальника ГАИ МВД Украины (занимался ликвидацией).
С ноября 2015 года - руководитель Главного сервисного центра МВД Украины.
Возглавлял рабочую группу по внедрению автоматической фото-видеофиксации ПДД в МВД.




Ну, чо я вам скажу :roll: Походу все за что он умеет, это успешно развалить :mrgreen:

Я уже начинаю волноваться за нашу дорожную инфраструктуру :?
Востаннє редагувалось EKO в Суб 04 січ, 2020 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 23:03

Как вариант обязать оплачивать страховые выплаты из за техн. состояния
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 23:11

  vova3215 написав:Как вариант обязать оплачивать страховые выплаты из за техн. состояния

Как вариант - это министру надо занятся вопросом, как побыстрее сделать так, чтобы нормально осветить всю дорожную сеть, нанести везде качественную светоотражающую разметку и установить нормальные видимые даже ночью дорожные знаки. Ведь это снижает на 40-50% аварийность. А не как подоить еще водителей :evil:

Немцы считали, не я.

А количество дтп из-за техсостояния, в общей массе составляет около 1 процента.

Вот, июль 2019 года:
Согласно официальному отчету Нацполиции в июле 2019 года в Украине произошло 31 ДТП из-за “управления неисправным транспортным средством”. 115 ДТП возникли “по вине водителей автотранспорта, сопутствующими причинами совершения которых являются технические неисправности ТС” и 93 ДТП “с участием водителей автотранспорта, сопутствующими причинами совершения которых являются технические неисправности ТС”.

Всего в июле 2019 года произошло 13 193 ДТП. Получается, что из-за “управления неисправным транспортным средством” произошло 0,24% от общего количества ДТП. Менее 1% возникли “по вине водителей автотранспорта, сопутствующими причинами совершения которых являются технические неисправности ТС”. И 0,7% ДТП было совершено с участием водителей автотранспорта, сопутствующими причинами совершения которых являются технические неисправности ТС”. https://auto.24tv.ua/ru/skolko_dtp_proi ... ika_n14973
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 00:38

EKO, а если отсеять из этого числа ДТП - аварии которые случились из-за перегоревшей лампочки поворота/стопсигнала и других мелких поломок (которые возникают независимо от того проходило ТС ТО или нет), то и того меньше.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 15:00

на маршрутки ввели обязаловку и что? я, по-прежнему, стрёмаюсь при поездках в этих сараях.
РОШЕН
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swan forever
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 21:05

тонування в Нуль опускають стьокла і фотографують
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:32

Делал осенью техосмотр на грузовой бус в Николаеве. Бусу 2 года, решил пройти честно. Прошел, убив день, в то же время ,перли без очереди "блатные" и решали вопрос за 20 минут.
nechuev
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