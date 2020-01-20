Криклій розповів, як приватні компанії будуть проводити...

Додано: Суб 04 січ, 2020 22:53

sena_2008atp написав: Очередное оправдание возврата коррупционной кормушки.Печально,что в новую власть пришли такие "реформаторы". Очередное оправдание возврата коррупционной кормушки.Печально,что в новую власть пришли такие "реформаторы".

директор ООО "Кино-театр"

занимался ликвидацией

Гиперлупа уже на посту нет, а дело его живее всех живых.Прямо вирус там какой то, в тех кабинетах что ли. Или может химию какую употребляют?Техосмотр то можно сделать (за 50-100 долларов, т.е. в размерепенсии - ШТА?), но только после платного медосмотра этих министров (в размере месячной зп министра). И каждый год. И психиатра и нарколога не пропускать, с видеофиксацией процессаКарьера. С 2002 по 2008 - начальник отдела по работе с ценными бумагами на фондовом рынке в КБ Интербанк.С 2008 по 2010 гг. - работал в департаменте корпоративных финансов в инвестиционной компании Аструм инвестиционный менеджмент.С 2011 по 2013 гг. -С 2014 по 2015 гг. - советник министра МВД Украины Арсена Авакова.С марта по ноябрь 2015 года - заместитель начальника ГАИ МВД Украины ().С ноября 2015 года - руководитель Главного сервисного центра МВД Украины.Возглавлял рабочую группу по внедрению автоматической фото-видеофиксации ПДД в МВД.Ну, чо я вам скажуПоходу все за что он умеет, это успешно развалитьЯ уже начинаю волноваться за нашу дорожную инфраструктуру