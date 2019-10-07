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Трамп розкритикував вітрову
енергетику за неекологічність

Трамп розкритикував вітрову енергетику за неекологічність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 15:27

Трамп розкритикував вітрову енергетику за неекологічність

Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп вкотре обрушився з критикою на вітрові електростанції

Дивися повний текст Трамп розкритикував вітрову енергетику за неекологічність.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 15:27

он как путин не рассказывал случайно про червяков которые вылазят ?
bylvklad
 
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