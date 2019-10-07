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Трамп розкритикував вітрову енергетику за неекологічність
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Додано: Суб 04 січ, 2020 15:27
Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп вкотре обрушився з критикою на вітрові електростанції
Дивися повний текст Трамп розкритикував вітрову енергетику за неекологічність
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Додано: Суб 04 січ, 2020 15:27
он как путин не рассказывал случайно про червяков которые вылазят ?
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