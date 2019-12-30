Виплати для близько 1 млн людей ще нижчі і становлять півтори тисячі гривень на місяць.
Дивися повний текст Пенсію, меншу за 3 тисячі, отримують 70% українців — Мінсоцполітики.
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Додано: Суб 04 січ, 2020 17:28
Пенсію, меншу за 3 тисячі, отримують 70% українців —...
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Дивися повний текст Пенсію, меншу за 3 тисячі, отримують 70% українців — Мінсоцполітики.
Додано: Суб 04 січ, 2020 17:28
Пенсию подымают в основном тем, кто не работал, а у кого стаж по 40-50 лет так и остается, в марте подымать всем без исключений на уровень инфляции и рост мин.зарплаты, и военным, полиции, всем, а не минимальную только
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