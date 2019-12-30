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Пенсію, меншу за 3 тисячі,
отримують 70% українців —...

Пенсію, меншу за 3 тисячі, отримують 70% українців —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 17:28

Пенсію, меншу за 3 тисячі, отримують 70% українців —...

Пропонуємо до обговорення:
Виплати для близько 1 млн людей ще нижчі і становлять півтори тисячі гривень на місяць.

Дивися повний текст Пенсію, меншу за 3 тисячі, отримують 70% українців — Мінсоцполітики.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 17:28

Пенсию подымают в основном тем, кто не работал, а у кого стаж по 40-50 лет так и остается, в марте подымать всем без исключений на уровень инфляции и рост мин.зарплаты, и военным, полиции, всем, а не минимальную только
bklochok
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