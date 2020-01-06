Пенсію, меншу за 3 тисячі, отримують 70% українців —...

Додано: Сер 08 січ, 2020 09:18

Ошибаетесь, практически никак бы не повлияло на бюджет ПФ, и соответственно никак не позволило бы снизить страховой стаж.

Пенсионная проблема есть почти у любой страны мира, и у нас ещё далеко не самые жёсткие требования[/quote]

Я Вам навел реальный пример Испании мин пенсия 550-600€ при стаже 15 лет! А цены как в Украине где пенсия мин 1700грн! Не могут снизить страховой стаж , так пускай думают как это сделать, Испания без трубы и природных ресурсов так не издевается над своими людьми! А у нас просто геноцид.[/quote]

В голове у вас геноцид. Испанию нет смысла притягивать как пример.

У нас пенсионеров примерно столько же, сколько тех, кто платит взносы. Среди тех, кто платит взносы, порядка половины платит не со всего реального дохода, т.е или часть получает в конверте, или рабтает как фоп и взносы платит с минималки. То есть чисто математически средняя пенсия будет в разы меньше средней зарплаты. Доля пенсий, которые выше чем предлагаемый вами 5-кратный порог - не более нескольких процентов, даже если верхний порог сократить, как вы предложили, то остальные пенсии не удастся увеличить даже на 1%. А если уменьшить требуемый страховой стаж, то пенсионеров станет ещё больше, а плательщиков взносов даже меньше, чем было, в итоге пенсии придётся или ещё снизить, что нельзя законодательно, или заморозить на много лет и финансировать огромный дефицит ПФ из бюджета, опять таки за счёт тех, кто работает и платит налоги.

У нас с Испанией совсем разная демогрсфическая ситуация, и наличие ресурсов или ископаемых тут вообще ни при чем. Первое, что надо делать для исправления ситуации - выводить из тени зарплаты[/quote]





А почему вдруг Испания не есть пример? По территории и населению такая почти как Украина, населенее у них стареет быстрее чем у нас и процесс старения населения намного раньше начался чем в Украине, у них по сути как раз демографическая ситуация хуже,рожать перестали еще в 90х годах, но пенсионеры намного дольше живут чем здесь! А исправили тем что не понижали стаж, а приглашали иностранцев на роботу! У нас конечно по сравнению с другими европейскими странами как геноцид. А в Украину на такие зарплаты уже вряд ли кто-то поедит работать. Сначала своих бы людей вернули, так здесь все делают наоборот.

И пускай бы ввели 5 кратный порог, вот тогда и посмотрим.