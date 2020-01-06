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Пенсію, меншу за 3 тисячі,
отримують 70% українців —...

Пенсію, меншу за 3 тисячі, отримують 70% українців —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 14:59

Re: Пенсію, меншу за 3 тисячі, отримують 70% українців —...

Raymond написав:
  Faceless написав:
Raymond написав: Почему в,Украине эта разница в 10 раз? Пускай тогда поднимут минималку до 3200-3500грн, либо опускают максимальные 16000 до 8000грн! Вот тогда я уверен можно и стаж будет вернуть как и было 15 лет.

Ошибаетесь, практически никак бы не повлияло на бюджет ПФ, и соответственно никак не позволило бы снизить страховой стаж.
Пенсионная проблема есть почти у любой страны мира, и у нас ещё далеко не самые жёсткие требования

Я Вам навел реальный пример Испании мин пенсия 550-600€ при стаже 15 лет! А цены как в Украине где пенсия мин 1700грн! Не могут снизить страховой стаж , так пускай думают как это сделать, Испания без трубы и природных ресурсов так не издевается над своими людьми! А у нас просто геноцид.

В голове у вас геноцид. Испанию нет смысла притягивать как пример.
У нас пенсионеров примерно столько же, сколько тех, кто платит взносы. Среди тех, кто платит взносы, порядка половины платит не со всего реального дохода, т.е или часть получает в конверте, или рабтает как фоп и взносы платит с минималки. То есть чисто математически средняя пенсия будет в разы меньше средней зарплаты. Доля пенсий, которые выше чем предлагаемый вами 5-кратный порог - не более нескольких процентов, даже если верхний порог сократить, как вы предложили, то остальные пенсии не удастся увеличить даже на 1%. А если уменьшить требуемый страховой стаж, то пенсионеров станет ещё больше, а плательщиков взносов даже меньше, чем было, в итоге пенсии придётся или ещё снизить, что нельзя законодательно, или заморозить на много лет и финансировать огромный дефицит ПФ из бюджета, опять таки за счёт тех, кто работает и платит налоги.
У нас с Испанией совсем разная демогрсфическая ситуация, и наличие ресурсов или ископаемых тут вообще ни при чем. Первое, что надо делать для исправления ситуации - выводить из тени зарплаты
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 15:26

pesikotВот с 1991 г ,у меня чуть позже с 1994 г и началась "базарная "жизнь не ради стажа,а ради "выжить".
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 15:30

  pesikot написав:
  Raymond написав:
Страховой стаж поднимается не одномоментно, а постепенно.
Ну поедьте в такие страны, вы удивитесь насколько маленькую пенсию вы там будете получать

Очень постепенный подьем))),сначала махнули стаж с 5 до 15,потом с 15 до 25 за одну ночь.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 09:18

Ошибаетесь, практически никак бы не повлияло на бюджет ПФ, и соответственно никак не позволило бы снизить страховой стаж.
Пенсионная проблема есть почти у любой страны мира, и у нас ещё далеко не самые жёсткие требования[/quote]
Я Вам навел реальный пример Испании мин пенсия 550-600€ при стаже 15 лет! А цены как в Украине где пенсия мин 1700грн! Не могут снизить страховой стаж , так пускай думают как это сделать, Испания без трубы и природных ресурсов так не издевается над своими людьми! А у нас просто геноцид.[/quote]
В голове у вас геноцид. Испанию нет смысла притягивать как пример.
У нас пенсионеров примерно столько же, сколько тех, кто платит взносы. Среди тех, кто платит взносы, порядка половины платит не со всего реального дохода, т.е или часть получает в конверте, или рабтает как фоп и взносы платит с минималки. То есть чисто математически средняя пенсия будет в разы меньше средней зарплаты. Доля пенсий, которые выше чем предлагаемый вами 5-кратный порог - не более нескольких процентов, даже если верхний порог сократить, как вы предложили, то остальные пенсии не удастся увеличить даже на 1%. А если уменьшить требуемый страховой стаж, то пенсионеров станет ещё больше, а плательщиков взносов даже меньше, чем было, в итоге пенсии придётся или ещё снизить, что нельзя законодательно, или заморозить на много лет и финансировать огромный дефицит ПФ из бюджета, опять таки за счёт тех, кто работает и платит налоги.
У нас с Испанией совсем разная демогрсфическая ситуация, и наличие ресурсов или ископаемых тут вообще ни при чем. Первое, что надо делать для исправления ситуации - выводить из тени зарплаты[/quote]


А почему вдруг Испания не есть пример? По территории и населению такая почти как Украина, населенее у них стареет быстрее чем у нас и процесс старения населения намного раньше начался чем в Украине, у них по сути как раз демографическая ситуация хуже,рожать перестали еще в 90х годах, но пенсионеры намного дольше живут чем здесь! А исправили тем что не понижали стаж, а приглашали иностранцев на роботу! У нас конечно по сравнению с другими европейскими странами как геноцид. А в Украину на такие зарплаты уже вряд ли кто-то поедит работать. Сначала своих бы людей вернули, так здесь все делают наоборот.
И пускай бы ввели 5 кратный порог, вот тогда и посмотрим.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 09:40

Re: Пенсію, меншу за 3 тисячі, отримують 70% українців —...

Raymond написав:А почему вдруг Испания не есть пример? По территории и населению такая почти как Украина, населенее у них стареет быстрее чем у нас и процесс старения населения намного раньше начался чем в Украине, у них по сути как раз демографическая ситуация хуже,рожать перестали еще в 90х годах, но пенсионеры намного дольше живут чем здесь! А исправили тем что не понижали стаж, а приглашали иностранцев на роботу! У нас конечно по сравнению с другими европейскими странами как геноцид. А в Украину на такие зарплаты уже вряд ли кто-то поедит работать. Сначала своих бы людей вернули, так здесь все делают наоборот.
И пускай бы ввели 5 кратный порог, вот тогда и посмотрим.

Понятно, логикой вы не оперируете, один геноцид мыслей в голове. Вы так уверены, что в той же Испании все хорошо с их ПФ? Что он не дефицитный, что его не дотируют, что текущая система не является следствием популизма и не лежит бременем на налогоплательщиках?
Если вдруг хоть немного попытаетесь подумать, то поймёте, что проблемы ещё при требовании страхового стажа в 15 лет у ПФ были колоссальными, если снизить его обратно, то пенсионеров резко станет ещё больше, а сокращение максимальной пенсии сэкономит от силы пару процентов бюджета ПФ и не даст вообще никакого эффекта. Высокие требования к страховому стажу не только в Украине, это мировая проблема, в той же Франции работать пришлось бы ещё больше.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:36

  Faceless написав:
Raymond написав:А почему вдруг Испания не есть пример? По территории и населению такая почти как Украина, населенее у них стареет быстрее чем у нас и процесс старения населения намного раньше начался чем в Украине, у них по сути как раз демографическая ситуация хуже,рожать перестали еще в 90х годах, но пенсионеры намного дольше живут чем здесь! А исправили тем что не понижали стаж, а приглашали иностранцев на роботу! У нас конечно по сравнению с другими европейскими странами как геноцид. А в Украину на такие зарплаты уже вряд ли кто-то поедит работать. Сначала своих бы людей вернули, так здесь все делают наоборот.
И пускай бы ввели 5 кратный порог, вот тогда и посмотрим.

Понятно, логикой вы не оперируете, один геноцид мыслей в голове. Вы так уверены, что в той же Испании все хорошо с их ПФ? Что он не дефицитный, что его не дотируют, что текущая система не является следствием популизма и не лежит бременем на налогоплательщиках?
Если вдруг хоть немного попытаетесь подумать, то поймёте, что проблемы ещё при требовании страхового стажа в 15 лет у ПФ были колоссальными, если снизить его обратно, то пенсионеров резко станет ещё больше, а сокращение максимальной пенсии сэкономит от силы пару процентов бюджета ПФ и не даст вообще никакого эффекта. Высокие требования к страховому стажу не только в Украине, это мировая проблема, в той же Франции работать пришлось бы ещё больше.

Так приведите пример где в европейских странах есть обязанность иметь 35 лет стажа? Сейчас в эпоху роботизации, людям будет еще сложнее найти работу, например уже во многих супермаркетах вводят кассы самообслуживания и это только начало и это касается не только супермаркетов. В Испании и во Франции еще выше пенсии , уж никак не минималка 60€! А цены на продукты питания теже! Уж точно знаю по Испании. Пускай тогда власть имущих думает над тем как увеличить количество населения а не то чтобы отсюда разбегались! Им то что, уже чемоданы на поготове, а нам потом рассчитываться.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:45

  Raymond написав:Пускай тогда власть имущих думает над тем как увеличить количество населения
Рецепт дивний і в молоко
Збільшення кількості населення-це просто відтермінування проблем для Пенсійного Фонду... і не більше ,тобто збільшення населення-проблеми не вирішує.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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