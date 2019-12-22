Люксембург готується стати першою в світі країною, де з усіх пасажирів не братимуть гроші за проїзд.
Дивися повний текст У Європі країна готується повністю скасувати плату за проїзд у громадському транспорті.
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Додано: Суб 04 січ, 2020 18:46
У Європі країна готується повністю скасувати плату за...
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Дивися повний текст У Європі країна готується повністю скасувати плату за проїзд у громадському транспорті.
Додано: Суб 04 січ, 2020 18:46
Львов для всех кому чуть более 50 лет проезд во всем городском транспорте ШАРА !!! Мі далеко впереди всяких там Люксмебургов ...
Вот по этому я и не езжу в городском транспорте потому как просто не помещаюсь в него :(
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