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У Європі країна готується
повністю скасувати плату за...

У Європі країна готується повністю скасувати плату за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 18:46

У Європі країна готується повністю скасувати плату за...

Пропонуємо до обговорення:
Люксембург готується стати першою в світі країною, де з усіх пасажирів не братимуть гроші за проїзд.

Дивися повний текст У Європі країна готується повністю скасувати плату за проїзд у громадському транспорті.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 18:46

Львов для всех кому чуть более 50 лет проезд во всем городском транспорте ШАРА !!! Мі далеко впереди всяких там Люксмебургов ...
Вот по этому я и не езжу в городском транспорте потому как просто не помещаюсь в него :(
yama
 
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