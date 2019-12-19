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В Україні рекордно зріс ВВП:
на скільки він випередив...

В Україні рекордно зріс ВВП: на скільки він випередив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 22:40

В Україні рекордно зріс ВВП: на скільки він випередив...

Пропонуємо до обговорення:
Доларовий ВВП України за результатами третього кварталу виріс на 20,30% і це є одним з найбільших приростів e Європі.

Дивися повний текст В Україні рекордно зріс ВВП: на скільки він випередив прогнози МВФ.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 22:40

Манипуляция - нашэфсьо :o
Печаль тоска с такими экономистами.

Долларовый ВВП Украины по результатам третьего квартала вырос на 20,30%.
WTF? :shock:


А теперь смотрим, что есть на самом деле:
19.12.2019
Державна служба статистики України

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у ІII кварталі 2019р. порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) збільшився на 0,6%, а порівняно з ІII кварталом 2018р. – на 4,1%.

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/12/171.doc


И не забываем, про фактор того что:

По данным НБУ официальный курс гривни к доллару за 2019 календарный год повысился на 16,9% с 27,69 гривни 1 января 2019 года до 23,68 гривни 1 января 2020 года.

20% - это полностью "надутый" рост :arrow:
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