Доларовий ВВП України за результатами третього кварталу виріс на 20,30% і це є одним з найбільших приростів e Європі.
Дивися повний текст В Україні рекордно зріс ВВП: на скільки він випередив прогнози МВФ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 січ, 2020 22:40
В Україні рекордно зріс ВВП: на скільки він випередив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні рекордно зріс ВВП: на скільки він випередив прогнози МВФ.
Додано: Суб 04 січ, 2020 22:40
Манипуляция - нашэфсьо
Печаль тоска с такими экономистами.
Долларовый ВВП Украины по результатам третьего квартала вырос на 20,30%.
WTF?
А теперь смотрим, что есть на самом деле:
19.12.2019
Державна служба статистики України
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у ІII кварталі 2019р. порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) збільшився на 0,6%, а порівняно з ІII кварталом 2018р. – на 4,1%.
И не забываем, про фактор того что:
По данным НБУ официальный курс гривни к доллару за 2019 календарный год повысился на 16,9% с 27,69 гривни 1 января 2019 года до 23,68 гривни 1 января 2020 года.
20% - это полностью "надутый" рост
|