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Мінрегіон пропонує закон,
який допоможе з проблемними...

Мінрегіон пропонує закон, який допоможе з проблемними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 23:22

Мінрегіон пропонує закон, який допоможе з проблемними...

Пропонуємо до обговорення:
Фінансування робіт з технічного обстеження об’єктів житлового будівництва здійснюється за рахунок коштів обласних бюджетів.

Дивися повний текст Мінрегіон пропонує закон, який допоможе з проблемними \"довгобудовами\".
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