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В реєстрі будівництва знайшли небезпечну програму - Федоров
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 січ, 2020 23:25
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Дивися повний текст В реєстрі будівництва знайшли небезпечну програму - Федоров
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Додано: Суб 04 січ, 2020 23:29
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