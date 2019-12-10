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Марина Чикаловець: перехід на
IBAN. Очікування та реальність

Марина Чикаловець: перехід на IBAN. Очікування та реальність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 23:37

Марина Чикаловець: перехід на IBAN. Очікування та реальність

Пропонуємо до обговорення:
Пропоную сьогодні згадати у деталях, що вдалося змінити в Україні завдяки цьому стандарту.

Дивися повний текст Марина Чикаловець: перехід на IBAN. Очікування та реальність.
R2
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Согласно нашего супер лояльного законодательства и поддержки на одном из центральных каналов мавроди-подобных это не оферисты а малый бизнес который как и все в политику метит или метил..
не удивлюсь если однажды в бюджете будт строчка о гос финансировании для бизнес ассоциации малых аферистов
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 23:44

Re: Марина Чикаловець: перехід на IBAN. Очікування та реальн

Какие то сказки эксперт рассказывает, что заполнять стало проще.
Заполнять стало сложнее ровно на две буквы и семь, если не ошибаюсь, цифр. В чем тут можно увидеть простоту
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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