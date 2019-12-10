Пропоную сьогодні згадати у деталях, що вдалося змінити в Україні завдяки цьому стандарту.
Дивися повний текст Марина Чикаловець: перехід на IBAN. Очікування та реальність.
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Додано: Суб 04 січ, 2020 23:37
Марина Чикаловець: перехід на IBAN. Очікування та реальність
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Марина Чикаловець: перехід на IBAN. Очікування та реальність.
Додано: Суб 04 січ, 2020 23:37
Согласно нашего супер лояльного законодательства и поддержки на одном из центральных каналов мавроди-подобных это не оферисты а малый бизнес который как и все в политику метит или метил..
не удивлюсь если однажды в бюджете будт строчка о гос финансировании для бизнес ассоциации малых аферистов
Додано: Суб 04 січ, 2020 23:44
Re: Марина Чикаловець: перехід на IBAN. Очікування та реальн
Какие то сказки эксперт рассказывает, что заполнять стало проще.
Заполнять стало сложнее ровно на две буквы и семь, если не ошибаюсь, цифр. В чем тут можно увидеть простоту
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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