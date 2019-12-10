Пропоную сьогодні згадати у деталях, що вдалося змінити в Україні завдяки цьому стандарту.
Дивися повний текст Марина Чикаловець: перехід на IBAN. Очікування та реальність.
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Додано: Суб 04 січ, 2020 23:37
Марина Чикаловець: перехід на IBAN. Очікування та реальність
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Марина Чикаловець: перехід на IBAN. Очікування та реальність.
Додано: Суб 04 січ, 2020 23:44
Re: Марина Чикаловець: перехід на IBAN. Очікування та реальн
Какие то сказки эксперт рассказывает, что заполнять стало проще.
Заполнять стало сложнее ровно на две буквы и семь, если не ошибаюсь, цифр. В чем тут можно увидеть простоту
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 05 січ, 2020 12:11
Re: Марина Чикаловець: перехід на IBAN. Очікування та реальн
Так это и пишут: {Загалом перехідний період досить складно дається як працівникам банку, так і бухгалтерам на підприємствах. Наприклад, трапляються помилки при написанні номеру IBAN, так як досить складно вивірити всі 29 символів, які його утворюють.}
Додано: Пон 06 січ, 2020 12:49
Потому как подход со времен совка не менялся: руками реквизиты заполнять. Везде, где предусмотрен массовый ввод -- должны стоять QR code-ридеры -- никаких проблем с выверкой хоть 128 символов не будет.
Додано: Сер 15 січ, 2020 09:47
Re: Очікування та реальність. уникальность
В номере счета в формате iBan код валюты счета закодирован?
Додано: Сер 15 січ, 2020 09:59
залежить від банку (що він там в своєму номері рахунку зашив)
офіційно - ні
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 15 січ, 2020 10:54
Re: разные валюты
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