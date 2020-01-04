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В Україні понад 52% молоді мають по 4 смартфони на одну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 січ, 2020 00:14
Пропонуємо до обговорення:
В Україні 52,1% молоді мають по 4 смартфони на одну особу.
Дивися повний текст В Україні понад 52% молоді мають по 4 смартфони на одну особу – дослідження
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Додано: Нед 05 січ, 2020 00:31
что за дыбилы это пишут:
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Унуноктий
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