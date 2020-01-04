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Економіст розповів, за рахунок чого в Україні можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 січ, 2020 10:32
Пропонуємо до обговорення:
Збільшення зарплат може відбутися за рахунок державних інвестицій в інфраструктурні та соціальні об'єкти.
Дивися повний текст Економіст розповів, за рахунок чого в Україні можна збільшити зарплати
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Додано: Нед 05 січ, 2020 10:33
Вже один експерт хотів вчителям зп по 4тис дол....
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kizino
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