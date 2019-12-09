Столиця має переорієнтовувати транспортну інфраструктуру за пріоритетами, які діють у всіх європейських країнах: пішохід, велосипедист, громадський транспорт і приватне авто.
Дивися повний текст Киян хочуть пересадити з автомобілів на автобуси.
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Додано: Нед 05 січ, 2020 11:00
Киян хочуть пересадити з автомобілів на автобуси
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Киян хочуть пересадити з автомобілів на автобуси.
Додано: Нед 05 січ, 2020 11:00
Необходимо обязать работодателя устанавливать душ и раздевалки для сотрудников добирающихся на велосипедах
Додано: Нед 05 січ, 2020 11:09
В зимний период времени снег не убирать, а велосипедные дорожки использовать как лыжные.
Додано: Нед 05 січ, 2020 11:37
А также устанавливать в офисе персональные шкафчики для хранения сменной пары нижнего белья и офисной одежды. Можно в общей зоне, без гендерного разделения
... делайте хоть что-нибудь!
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