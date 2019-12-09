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Киян хочуть пересадити з
автомобілів на автобуси

Киян хочуть пересадити з автомобілів на автобуси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 11:00

Киян хочуть пересадити з автомобілів на автобуси

Пропонуємо до обговорення:
Столиця має переорієнтовувати транспортну інфраструктуру за пріоритетами, які діють у всіх європейських країнах: пішохід, велосипедист, громадський транспорт і приватне авто.

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Необходимо обязать работодателя устанавливать душ и раздевалки для сотрудников добирающихся на велосипедах
butok1201
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В зимний период времени снег не убирать, а велосипедные дорожки использовать как лыжные.
Luk_v
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 11:37

  butok1201 написав:Необходимо обязать работодателя устанавливать душ и раздевалки для сотрудников добирающихся на велосипедах

А также устанавливать в офисе персональные шкафчики для хранения сменной пары нижнего белья и офисной одежды. Можно в общей зоне, без гендерного разделения :P
... делайте хоть что-нибудь!
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