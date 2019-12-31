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У Києві встановлять системи
моніторнгу якості повітря за...

У Києві встановлять системи моніторнгу якості повітря за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 11:31

У Києві встановлять системи моніторнгу якості повітря за...

Пропонуємо до обговорення:
У столиці розпочнуть впровадження проекту комплексного моніторингу повітря.

Дивися повний текст У Києві встановлять системи моніторнгу якості повітря за 40 млн грн.
R2
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