У наступному десятилітті в рейтингу найважливіших економік відбудуться фундаментальні зміни.
Дивися повний текст Світова економіка радикально зміниться в наступні 10 років - Die Welt.
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Додано: Нед 05 січ, 2020 12:06
Світова економіка радикально зміниться в наступні 10...
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Дивися повний текст Світова економіка радикально зміниться в наступні 10 років - Die Welt.
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