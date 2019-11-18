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Світова економіка радикально
зміниться в наступні 10...

Світова економіка радикально зміниться в наступні 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 12:06

Світова економіка радикально зміниться в наступні 10...

Пропонуємо до обговорення:
У наступному десятилітті в рейтингу найважливіших економік відбудуться фундаментальні зміни.

Дивися повний текст Світова економіка радикально зміниться в наступні 10 років - Die Welt.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 12:06

Поделите эти ваши триллионы на количество населения в этих странах.
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