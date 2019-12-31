Більшість українців вважають вигідніше і безпечніше зберігати свої гроші в доларах.
Дивися повний текст В якій валюті українці воліють зберігати заощадження (опитування).
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Додано: Нед 05 січ, 2020 12:18
В якій валюті українці воліють зберігати заощадження...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В якій валюті українці воліють зберігати заощадження (опитування).
Додано: Нед 05 січ, 2020 12:18
Я лично храню в валюте и на небольшие сроки - максимум 3 месяца. А вообще 1 месяца в валюте достаточно - это чисто предмет сбережения, а не заработка
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