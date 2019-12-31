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В якій валюті українці воліють
зберігати заощадження...

В якій валюті українці воліють зберігати заощадження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 12:18

В якій валюті українці воліють зберігати заощадження...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість українців вважають вигідніше і безпечніше зберігати свої гроші в доларах.

Дивися повний текст В якій валюті українці воліють зберігати заощадження (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 12:18

Я лично храню в валюте и на небольшие сроки - максимум 3 месяца. А вообще 1 месяца в валюте достаточно - это чисто предмет сбережения, а не заработка
KULANDALE
 
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