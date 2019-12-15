Робітники з України в Польщі вже не дешева робоча сила.
Дивися повний текст Скільки і де українці заробляють у Польщі - Rzeczpospolita.
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Додано: Пон 06 січ, 2020 08:19
Скільки і де українці заробляють у Польщі - Rzeczpospolita
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Дивися повний текст Скільки і де українці заробляють у Польщі - Rzeczpospolita.
Додано: Пон 06 січ, 2020 08:20
Така чуш собачя , що хай те чучало поїде і знайде роботу за 20 зл в час
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