Скільки і де українці заробляють у Польщі - Rzeczpospolita

Для поляндии 20К крутая зарплата. Директора крупных компаний зарабатывают от 30К в месяц. Средний айтишник имеет 12-16К. Это все до налогов.
У меня была 20К+, но я уехал. Надоело остегивать в никуда 32%+
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Додано: Пон 06 січ, 2020 19:59
Для поляндии 20К крутая зарплата. Директора крупных компаний зарабатывают от 30К в месяц. Средний айтишник имеет 12-16К. Это все до налогов.
У меня была 20К+, но я уехал. Надоело остегивать в никуда 32%+
Додано: Пон 06 січ, 2020 23:57
Re: Скільки і де українці заробляють у Польщі - Rzeczpospoli
Додано: Вів 07 січ, 2020 10:51
Вакансий полно. Может, вы просто не пробовали сменить работодателя или поднять вопрос о повышении?
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